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الاغتسال والتطيب.. سنن واظب عليها النبي ويستحب أداؤها يوم الجمعة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:57 ص
سنن واظب عليها النبي
سنن واظب عليها النبي ويستحب أداؤها يوم الجمعة
محمد شحتة
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حث أمته، على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، وجعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أداؤها في هذا اليوم.

وقال عبر صفحته على فيس بوك: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سن ويستحب الاغتسال والتسوك والتطيب في يوم الجمعة على وجه الخصوص؛ لأنه يوم عيد للمُسلمين، منوهًا بأنه العيد الأسبوعي للمُسلمين.

واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

وتابع: السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد للصلاة.

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