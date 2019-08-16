الاغتسال والتطيب.. سنن واظب عليها النبي ويستحب أداؤها يوم الجمعة

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - حث أمته، على الاغتسال والتطيب والتسوك بيوم الجمعة خاصة، وجعلها -صلى الله عليه وسلم- من السُنن المستحب أداؤها في هذا اليوم.



وقال عبر صفحته على فيس بوك: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سن ويستحب الاغتسال والتسوك والتطيب في يوم الجمعة على وجه الخصوص؛ لأنه يوم عيد للمُسلمين، منوهًا بأنه العيد الأسبوعي للمُسلمين.



واستشهد بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».



وتابع: السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختص بها يوم الجمعة هي: «الاغتسال، التطيب، لبس الجميل، التسوك، التبكير إلى المسجد للصلاة.