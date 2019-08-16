88 عاما على إعدامه.. لمحات من حياة المناضل الليبي شيخ المجاهدين عمر المختار

قبل 88 عاما من الآن، أعدمت السلطات الإيطالية "ِشيخ المجاهدين"، عمر المختار، شنقًا فى 16 أغسطس 1931.

حياته ولد عمر المختار الملقب بـ «أسد الصحراء» و«شيخ الشهداء»، في جنزور إحدى المدن الليبية في 20 أغسطس عام 1861، وهو ينتمي لإحدى كبريات قبائل المرابطين ببرقة. تلقى تعليمه الأول في زاوية جنزور ثم سافر إلى الجغبوب، ومكث بها 8 أعوام للدراسة وتحصيل العلم على يد كبار علماء ومشايخ السنوسية، في مقدمتهم الإمام المهدي السنوسي، قطب الحركة السنوسية، ودرس اللغة العربية، وعلوم الشريعة، وحفظ القرآن الكريم.

بداية النضال

ظهر نبوغه وتميزه مما استدعي اهتمام ورعاية أستاذه «السنوسي»، ثم انخرط المختار في صفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية، واستقر لفترة في «قرو» مناضلاً ومقاتلاً، ثم عين شيخًا لزاوية «عين كلك»، ليقضي فترة من حياته معلمًا. وشهدت الفترة التي أعقبت انسحاب الأتراك من ليبيا سنة 1912، أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي، ومع بداية الحرب العالمية الأولى، وبعد الانقلاب الفاشي في إيطاليا في أكتوبر 1922 وبعد انتصار جبهة إيطاليا، اشتدت الضغوط على إدريس السنوسي، أحد المجاهدين الليبيين، واضطر إلى ترك البلاد عاهدًا بالأعمال العسكرية والسياسية إلى « المختار».

عاش المختار حرب التحرير والجهاد منذ بدايتها، وعندما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا في 29 سبتمبر 1911، وقصفت البارجات الحربية مدن الساحل الليبي، وكان «المختار» مقيمًا في «جالو» بعد عودته من مدينة «الكفرة»، وبعد علمه بالغزو الإيطالي سارع إلى المجاهدين ونظم صفوفهم، حتي وصل أحمد الشريف السنوسي، المجاهد الليبي، من «الكفرة».