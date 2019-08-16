الجيش الجزائري يلقي القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الجمعة/ أنها ألقت القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيارت "شمال غرب" البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان اليوم /الجمعة/- إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة للجيش أمس /الخميس/ بتيارت عنصر دعم للجماعات الإرهابية"، مضيفة "أن مفارز الجيش الوطني الشعبي بعين قزام "جنوب"، أوقفت خمسة منقبين عن الذهب وضبطت موادا، ومعدات للتفجير، ومركبتين رباعيتي الدفع وثلاث دراجات نارية وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وثلاث مطارق ضغط ومولدين كهربائيين".



وأوضح البيان أن حرس الحدود ضبطوا 15,460 كيلو جرام من المخدرات ببرج باجي مختار "جنوب"، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني "تابع للجيش" تاجر مخدرات بحوزته "1149" قرصا مهلوسا بأم البواقي "شمال شرق"، مشيرا إلى أنه تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان "شمال غرب".