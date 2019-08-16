لجسم بدون زيت.. اكلات مفيدة وصحية للريجيم



1- بيض بالفلفل :

مكونات البيض بالفلفل :

٣ بيضات

٣ ثمرات فلفل رومي

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون

ملعقة بقدونس



طريقة عمل بيض بالفلفل : مكونات البيض بالفلفل :٣ بيضات٣ ثمرات فلفل روميملح و فلفل اسودملعقة زيت زيتونملعقة بقدونسطريقة عمل بيض بالفلفل :



قطعي الفلفل لشرائح صغيرة وشوحيه على نار هادئة مع ملعقة زيت الزيتون ثم ضعي البهارات والبقدونس ثم اخفقي البيض وقلبي الخليط معا لمدة دقيقتين.



2- السلاطة الروسية :



مكونات السلاطة الروسية:

كوب بسلة

2 ثمرة جزر

4 ثمرات بطاطس

كوب مايونيز

ملعقة بقدونس

ملح و فلفل أسود



طريقة عمل السلاطة الروسية :



- اسلقي الجزر والبسلة في ماء على النار لمدة 10 دقائق

- ضيفي البطاطس واتركيها تغلي 10 دقائق مع البسلة والجزر

- احرصي على عدم سلق البطاطس بنسبة كبيرة حتى لا تصبح مهروسة في السلطة

- بعد السلق صفي المكونات واتركيها تبرد

- ضيفي المكونات في وعاء وضيفي عليها المايونيز

- ضيفي الملح والفلفل الأسود على السلطة

- زينيها بالبقدونس.



3- بطاطس مهروسة بالبيض :



مكونات البطاطس المهروسة بالبيض

٢ ثمرة بطاطس

٢ بيضة

ملح و فلفل اسود

نصف لتر ماء

زبدة



طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض:



- قشري البطاطس وقطعيها مكعبات واسلقيها في الماء.

- بعد السلق وصفيها واهرسيها جيدا.

- في مقلاة على النار سخني الزبدة وضيفي البيض واخفقيه وقلبيه حتى ينضج.

- اسكبي البيض على البطاطس المهروسة وضيفي الملح والفلفل الاسود وقدميها لأسرتك.



4- سلاطة الذرة :



مكونات سلاطة الذرة :

2 كوب ذرة ( جاهز أو مسلوقة ومصفاة)

ثمرة طماطم

2 ثمرة بصل أخضر أو بصل عادي

مصف كوب مايونيز

ملح و فلفل أسود

ليمونة

طريقة عمل سلاطة الذرة :



قطعي الطماطم لقطع ضغيرة وكذلك البصل، وضيفيه مع حبات الذرة في وعاء، وفي وعاء اخر اخلطي المايونيز مع الليمون والملح والفلفل وقلبيه جيدًا ثم اسكبيه على الذرة والطماطم واتركيها في الثلاجة ربع ساعة قبل التقديم.



5-طبق الشوفان بالموز والمكسرات :



المكونات :



كوب شوفان

2 ملعقة حبوب الشيا

كوب حليب

حبة موز

2 ملعقة عسل

جوز مفروم



الطريقة:



في وعاء اخلطي الحليب مع الشوفان والشيا، ومن الأفضل تركه في الثلاجة لفترة قبل تناوله، وعند تناوله قطعي الموز دوائر وضيفيها للخليط واسكبي عليه العسل مع الجوز.



5- بطاطس ودجز :



المكونات:



4 حبات بطاطس

4 ملاعق زيت زيتون

ملعقة صغيرة ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة روزماري



طريقة عمل بطاطس ودجز:



اغسلي البطاطس وقطعيها شرائح عريضة ( يمكنك تقشيرها أو تركها بقشرها كما ترغبين)

اخلطي الملح والفلفل والروزماري، واسكبيها على شرائح البطاطس واغمسيها فيهم جيدًا

ضعي شرائح البطاطس في صينية ورشي عليها زيت الزيتون

أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قلبي الشرائح على الجهة الأخرى.



ثانيا: اكلات صحية بالدجاج

يمكنك تقديم اكلات صحية بالدجاج بطرق مختلفة وبوصفات سهلة وسريعة لا تتخطى ساعة واحدة، إليكي اكلات صحية بالدجاج شهية لأسرتك :



1- طريقة عمل صدور الدجاج المشوية

مدة التحضير : 50 دقيقة

الكمية: تكفي لـ 3 أفراد



المكونات : اغسلي البطاطس وقطعيها شرائح عريضة ( يمكنك تقشيرها أو تركها بقشرها كما ترغبين)اخلطي الملح والفلفل والروزماري، واسكبيها على شرائح البطاطس واغمسيها فيهم جيدًاضعي شرائح البطاطس في صينية ورشي عليها زيت الزيتونأدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم قلبي الشرائح على الجهة الأخرى.يمكنك تقديم اكلات صحية بالدجاج بطرق مختلفة وبوصفات سهلة وسريعة لا تتخطى ساعة واحدة، إليكي اكلات صحية بالدجاج شهية لأسرتك :مدة التحضير : 50 دقيقةالكمية: تكفي لـ 3 أفرادالمكونات :



3 صدور دجاج

3 حبات بطاطس

3 فصوص ثوم

نصف كوب صلصة طماطم

نصف كوب جبنة باميزان

ملعقة عصير ليمون

ملح و فلفل اسود

كوب زيت زيتون



طريقة تحضير صدور الدجاج المشوية :



قطعي البطاطس شرائح أو مكعبات صغيرة وضيفي عليها رشة زيت زيتون مع ملح وفلفل اسود والثوم المهروس وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة، ثم قطعي اغسلي صدور الدجاج واشويها مع زيت الزيتون والملح والفلفل على نار متوسطة و قلبيها على الجانبين حتى تنضج ، ثم اسكبيها في طبق التقديم مع البطاطس.



2- طريقة عمل شاروما فراخ



مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 افراد



مكونات شاورما فراخ :



نصف كيلو بانيه

2 فص ثوم مهروس

بهارات و ملح وفلفل اسود

زيت

بقدونس

خبز سوري جاهز



طريقة عمل شاورما فراخ :



في مقلاة ضعي الزيت على النار ثم ضيفي شرائح البانيه المقطعة صغيرا وشويحيها ثم ضيفي الملح و الفلفل والبهارات والثوم المفروم، ويمكنك إضافة فلفل ألوان وملعقة روز ماري، وقلبيه جيدا حتى تنضج وضعيها في الخبز الجاهز ولفيه جيدا وزينيها بالقدونس.



3- طريقة عمل كفتة الدجاج



مدة التحضير : ساعة

الكمية : تكفي لـ افراد



مكونات كفتة الدجاج :



نصف كيلو صدور دجاج

بقسماط مطحون

بيضة

زيت

بهارات دجاج

زعتر جاف

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح

بقدونس مفروم



طريقة عمل كفتة الدجاج :



افرمي صدور الدجاج جيدا ثم ضعيها في وعاء وضيفي لها البهارات والملح وقلبيها جيدا م ضيفي لها البيضة والبقسماط المطحون وقلبي الخليط جيدا ثم شكليها على شكل دوائر أو أصابع كما ترغبين، ورصيها في صينية مدهونة بالزيت، وأدخليها الفرن حتى تنضج.



4- طريقة عمل دجاج كنتاكي بالمنزل :

مدة التحضير : ساعة

الكمية : يكفي لـ 4 أفراد



المكونات :



دجاجة مقطعة لـ 8 قطع

2 ملعقة بودرة ثوم

2 ملعقة بودرة بصل

2 ملعقة بابريكا

فلفل أسود

شطة

ملعقة كمون

ملح

كوب حليب



طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل :



تشطف قطع الدجاج جيدا و تصفي ، و نقوم بعمل فتحات في الدجاج بالسكين .

نضع 1/2 كمية التوابل علي الدجاج و تخلط معها جيدا .

نضع الدجاج بطبق عميق و نضيف الحليب ، و يخلط و يغطي الطبق ،و يترك بالثلاجة علي الاقل 12 ساعه .

في اليوم التالي ، نجهز كمية من الدقيق ، و نضع باقي كمية التوابل عليه ، و يخلط جيدا .

نرفع الدجاج من التتبيله ، ويوضع بالدقيق و يغطي به جيدا .

نضع الدجاج لثوان في تتبيله الحليب ، ثم يوضع للمره الثانيه في الدقيق ، و يخض جيدا مع الدقيق ، و تقلب باليد ، ثم ترفع بهذا الشكل .

تقلي في زيت غزير ساخن ، حوالي 15 دقيقه ، حراره متوسطة حتي تنضج باستخدام اناء عميق للقلي.



اكلات رجيم صحية : تشطف قطع الدجاج جيدا و تصفي ، و نقوم بعمل فتحات في الدجاج بالسكين .نضع 1/2 كمية التوابل علي الدجاج و تخلط معها جيدا .نضع الدجاج بطبق عميق و نضيف الحليب ، و يخلط و يغطي الطبق ،و يترك بالثلاجة علي الاقل 12 ساعه .في اليوم التالي ، نجهز كمية من الدقيق ، و نضع باقي كمية التوابل عليه ، و يخلط جيدا .نرفع الدجاج من التتبيله ، ويوضع بالدقيق و يغطي به جيدا .نضع الدجاج لثوان في تتبيله الحليب ، ثم يوضع للمره الثانيه في الدقيق ، و يخض جيدا مع الدقيق ، و تقلب باليد ، ثم ترفع بهذا الشكل .تقلي في زيت غزير ساخن ، حوالي 15 دقيقه ، حراره متوسطة حتي تنضج باستخدام اناء عميق للقلي.



١- سلاطة التونة و الفاصوليا

مكونات سلاطة التونة و الفاصوليا :

كوب فاصوليا مسلوقة جاهزة أو اسلقيها بنفسك

علبة تونة

حزمة كرفس و بقدونس



طريقة عمل سلاطة التونة : مكونات سلاطة التونة و الفاصوليا :كوب فاصوليا مسلوقة جاهزة أو اسلقيها بنفسكعلبة تونةحزمة كرفس و بقدونسطريقة عمل سلاطة التونة :



اخلطي كوب الفاصوليا المسلوقة مع علبة التونة واضيفي عليها الكرفس و البقدونس بعد تقطيعها ثم اضيفي عصير ليمونة وقلبيها.



٢- كرات اللحم بالشوفان :



مكونات كرات اللحم بالشوفان :



نصف كيلو لحم مفروم

٣ ملاعق كبيرة شوفان

ملعقة بقدونس كبيرة

بصلة كبيرة

٣ ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل اسود و كمون

بهارات لحم



طريقة عمل كرات اللحم بالشوفان :



في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم و الشوفان وقلبيه جيدا ثم ضيفي الملح و الفلفل والبهارات والبقدونس وقلبي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم شكليها على هيئة كرات صغيرة ، وادهني صينية الفرن بزيت الزيتون و ضعي كرات اللحم وادخليها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة مع التقليب على الجانبين .



٣- الخضار السوتيه :



المكونات :



2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير الخضار السوتيه :



قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدر من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب.



٣- سمك مشوي بدون زيت :



المكونات :



كيلو سمك بلطي + 2 ليمونة + ملح وفلفل وكمون + ملعقة زنجبيل + ملعقة بهارات سمك + شرائح بصل و طماطم



طريقة عمل سمك مشوي بدون زيت :



نظفي السمك جيدًا واخلطي البهارات مع مع الزنجيل والليمون والملح و الفلفل والكمون واضعيها بداخل السمك مع شرائح البصل والطماطم ورصيها في صينية ثم غطيها بورق فويل ثم أدخليها الفرن وبعد 15دقيقة يتم إزالة ورق الفويل و اتركيها تحت الشواية حتى تنضج.



4- بطاطس متبلة :



مكونات البطاطس المتبلة :

٣ ثمرات بطاطس

كوب ماء

ملعقة ملح

بصلة صغيرة

٢ فص ثوم

عصير ليمونة

فلفل اسود

ملعقة خل

٢ ملعقة بقدونس وشبت مفروم



طريقة عمل بطاطس متبلة :



قطعي البطاطس شرائح وانقعيها في وعاء به ماء وملح لمدة نص ساعة



افرمي البصلة والثوم وضيفيهم معا وضيفي عصير الليمون والملح والفلفل والخل والبقدونس والشبت وقلبي الخيط



ضعي شرائح البطاطس في الخليط وقلبيها حتى تتشبع تماما بالتتبيلة مع نصف فنجان ماء واتركيها لمدة ساعة ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب.



اكلات صحية بدون زيت :



يمكنك تحضير اكلات صحية بدون زيت في منزلك لتغيير النمط الغذائي الخاص بك، ودون تكلفة عالية أيضًا، إليك طرق سهلة وبسيطة لإعداد أكلات صحية بدون زيت :



1- الأرز المسلوق الصحي : قطعي البطاطس شرائح وانقعيها في وعاء به ماء وملح لمدة نص ساعةافرمي البصلة والثوم وضيفيهم معا وضيفي عصير الليمون والملح والفلفل والخل والبقدونس والشبت وقلبي الخيطضعي شرائح البطاطس في الخليط وقلبيها حتى تتشبع تماما بالتتبيلة مع نصف فنجان ماء واتركيها لمدة ساعة ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب.يمكنك تحضير اكلات صحية بدون زيت في منزلك لتغيير النمط الغذائي الخاص بك، ودون تكلفة عالية أيضًا، إليك طرق سهلة وبسيطة لإعداد أكلات صحية بدون زيت :



المكونات : 2 كوب ماء + كوب أرز + ملعقة ملح



طريقة تحضير الأرز المسلوق الصحي :



اغسلي الأرز وصفيه وضعيه في2 كوب ماء على النار واتركيه يغلي واستمري في تقليبه ثم ضيفي ملعقة ملح وقلبيه حتى ينضج ثم صفيه من الماء جيدًا وقدميه مع الخضار السوتيه .



3- البانيه المشوي :



المكونات :

صدرو دجاج + علبة زبادى+ عصير ليمون+ بصل + ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير البانيه المشوي :



ابشري البصل وضيفي عليه الزبادي والليمون والملح و الفلفل الأسود، وضعي البانيه في التتبيلة واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم رصيه في صينية وأدخليه الفرن بالتتبيلة وقلبيه على الجانبين حتى ينضج.



4- مكرونة بالصلصة بدون زيت :



المكونات :



كيس مكرونة اسباجيتي + 2 فص ثوم مهروس + ملح وفلفل أسود + 2 كوب ماء + صلصة



طريقة تحضير مكرونة بالصلصة بدون زيت :



اسلقي المكرونة وصفيها ، وفي وعاء آخر اضيفي ملعقتي صلصة مع الثوم المهروس ثم اضيفي كوبين من الماء مع الملح و الفلفل الأسود واتركيها على النار تغلي لمدة 10 دقائق، ثم اضيفي الصلصة على المكرونة وقلبيها جيدًا وقدميها مع السلاطة الخضراء.

النظام الغذائي الصحي يمثل أهمية كبرى لصحة الإنسان، فكل ما نتناوله يظهر علينا سواء على البشرة، الشعر، أو الصحة العامة للجسم، لذا يجب دومًا الحرص على تناول اكلات صحية مفيدة للجسم واكلات بدون زيوت، بالإضافة إلى اكلات صحية للريجيم لمن يتبعون حميات غذائية مختلفة لخسارة الوزن، فالتنويع في النظام الغذائي مطلوب خاصة لمن يعانون من السمنة حتى لا يصابون بملل الدايت.