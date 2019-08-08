أكلات رجيم صحية.. 5 وصفات سريعة

الريجيم و خسارة الوزن حلم كل النساء اللاتي يعانين من السمنة، فدوما ما ينصح الأطباء بضرورة اتباع ريجيم صحي والانتظام عليه لفترة طويلة من أجل خسارة الوزن، لكن تختار النساء في اكلات الريجيم الصحية التي يمكن تناولها خلال فترة الدايت لكسر الروتين و الملل ومد الجسم بالعناصر الغذائية في نفس الوقت، لذا نقدم لك مجموعة اكلات رجيم صحية سهلة وسريعة التحضير .



اكلات رجيم صحية :



١- سلطة التونة و الفاصوليا



مكونات سلطة التونة و الفاصوليا :

كوب فاصوليا مسلوقة جاهزة أو اسلقيها بنفسك

علبة تونة

حزمة كرفس و بقدونس



طريقة عمل سلطة التونة :

اخلطي كوب الفاصوليا المسلوقة مع علبة التونة وضيفي عليها الكرفس و البقدونس بعد تقطيعها ثم ضيفي عصير ليمونة وقلبيها.



٢- كرات اللحم بالشوفان :



مكونات كرات اللحم بالشوفان :

نصف كيلو لحم مفروم

٣ ملاعق كبيرة شوفان

ملعقة بقدونس كبيرة

بصلة كبيرة

٣ ملاعق زيت زيتون

ملح وفلفل اسود و كمون

بهارات لحم



طريقة عمل كرات اللحم بالشوفان :

في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم و الشوفان وقلبيه جيدا ثم ضيفي الملح و الفلفل والبهارات والبقدونس وقلبي المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة ثم شكليها على هيئة كرات صغيرة ، وادهني صينية الفرن بزيت الزيتون و ضعي كرات اللحم وادخليها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة مع التقليب على الجانبين .





٣- الخضار السوتيه :

المكونات :

2 ثمرة بطاطس + 2 ثمرة كوسة + 2ثمرة جزر + كوب بسلة + 2 ثمرة فلفل ألوان + ملح وفلفل أسود



طريقة تحضير الخضار السوتيه :

قطعي المكونات إلى شرائح عريضة واغلي قدر من الماء على النار وضعي فوقه مصفاة وضعي بها الخضروات وغطيها حتى تنضج على البخار فقط، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبيها عدة مرات حتى تنضج من كافة الجوانب.



٣- سمك مشوي بدون زيت :

المكونات :

كيلو سمك بلطي + 2 ليمونة + ملح وفلفل وكمون + ملعقة زنجبيل + ملعقة بهارات سمك + شرائح بصل و طماطم



طريقة عمل سمك مشوي بدون زيت :

نظفي السمك جيدًا واخلطي البهارات مع مع الزنجيل والليمون والملح و الفلفل والكمون واضعيها بداخل السمك مع شرائح البصل والطماطم ورصيها في صينية ثم غطيها بورق فويل ثم أدخليها الفرن وبعد 15دقيقة يتم إزالة ورق الفويل و اتركيها تحت الشواية حتى تنضج.



٤- بيض بالفلفل :



مكونات البيض بالفلفل :



٣ بيضات

٣ ثمرات فلفل رومي

ملح و فلفل اسود

ملعقة زيت زيتون

ملعقة بقدونس



طريقة عمل بيض بالفلفل :

قطعي الفلفل لشرائح صغيرة وشوحيه على نار هادئة مع ملعقة زيت الزيتون ثم ضعي البهارات والبقدونس ثم اخفقي البيض وقلبي الخليط معا لمدة دقيقتين.



٥- بطاطس متبلة :



مكونات البطاطس المتبلة :



٣ ثمرات بطاطس

كوب ماء

ملعقة ملح

بصلة صغيرة

٢ فص ثوم

عصير ليمونة

فلفل اسود

ملعقة خل

٢ ملعقة بقدونس وشبت مفروم



طريقة عمل بطاطس متبلة :

قطعي البطاطس شرائح وانقعيها في وعاء به ماء وملح لمدة نص ساعة



افرمي البصلة والثوم وضيفيهم معا وضيفي عصير الليمون والملح والفلفل والخل والبقدونس والشبت وقلبي الخيط



ضعي شرائح البطاطس في الخليط وقلبيها حتى تتشبع تماما بالتتبيلة مع نصف فنجان ماء واتركيها لمدة ساعة ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة مع التقليب.