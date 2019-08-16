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حياة كريمة.. جامعة الزقازيق تواصل تنفيذ برنامج التطوير لـ قرية تل روزن

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:07 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جامعة الزقازيق تنفيذ برنامج التطوير لقرية تل روزن وتعلن عن فعاليات الأسبوع التاسع من البرنامج الزمني الذي تنفذه الجامعة لتطوير القري الأكثر احتياجا.

وأكد الدكتور سليم صالح، مسؤول الاتصال أن برنامج تطوير القرية يسير علي قدم وساق وبوتيرة سريعة تحت إشراف مباشر من الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف "صالح"، أن البرنامج يبدأ يوم الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ بندوة توعية عن كيفية الوقاية من الأمراض تعقدها كلية التمريض ودورة تدريبية تعقدها كلية الحاسبات والمعلومات عن صيانة الحاسب.

وأشار إلى أنه تواصل كلية الزراعة أعمال التشجير في الحديقة رقم ٢ وتتوالى الفعاليات ما بين قافلة بيطرية وورش تدريبية وأنشطة رياضية وتثقيفية وغيرها من الأنشطة التي تنفذ تباعا.

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