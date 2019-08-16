الونش يسجل الهدف الرابع لـ الزمالك في شباك ديكاداها.. فيديو

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الرابع في شباك منافسه ديكاداها الصومالي، فى ذهاب دور الـ٦٤ من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.



وأحرز محمود حمدي الونش الهدف الرابع في الدقيقة 49 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة لتمريرة حمدي النقاز الذي تسلم الكرة من شيكابالا، ووضعها في شباك حارس مرمى الفريق الصومالي.



كما سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وتسبب في الهدف الثاني عن طريق تسديدة اصطدمت في مدافع الفريق الصومالي وسكنت الشباك عن طريق النيران الصديقة.



فيما سجل عمر السعيد الهدف للزمالك عن طريق متابعة مميزة لتمريرة شيكابالا، الذي مرر كرة سحرية من أمام المدافعين في الدقيقة 46 من الوقت المحتس بدل من ضائع ليضعها السعيد في المرمى ويعلن عن الهدف الثالث للزمالك.

