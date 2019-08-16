ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يسجل الهدف الرابع لـ الزمالك في شباك ديكاداها.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 10:21 م
الونش
الونش
عمرو ابوبكر
سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الرابع في شباك منافسه ديكاداها الصومالي، فى ذهاب دور الـ٦٤ من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وأحرز محمود حمدي الونش الهدف الرابع في الدقيقة 49 من عمر المباراة، عن طريق متابعة مميزة لتمريرة حمدي النقاز الذي تسلم الكرة من شيكابالا، ووضعها في شباك حارس مرمى الفريق الصومالي.

كما سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة، وتسبب في الهدف الثاني عن طريق تسديدة اصطدمت في مدافع الفريق الصومالي وسكنت الشباك عن طريق النيران الصديقة.

فيما سجل عمر السعيد الهدف للزمالك عن طريق متابعة مميزة لتمريرة شيكابالا، الذي مرر كرة سحرية من أمام المدافعين في الدقيقة 46 من الوقت المحتس بدل من ضائع ليضعها السعيد في المرمى ويعلن عن الهدف الثالث للزمالك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يفوز على المتحدة للإسكان برباعية وديا

شيكابالا وبن شرقي في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة نادي 6 اكتوبر

تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية

4 صفقات جديدة تقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكاداها في دوري الأبطال

شيكابالا يقود تشكيل الزمالك في مواجهة ديكاداها الصومالي

أبطال أفريقيا .. أشرف بن شرقى يسجل الهدف الأول لـ الزمالك فى شباك ديكاداها.. فيديو

ترشيحاتنا

كشفت حقيقة خلافاتهما.. لينا احمد الفيشاوي تحرج والدها على انستجرام

بعد ذبح والدهما لهما.. تشريح جثتي فتاتي الحوامدية بزينهم

تشمل المصريين.. دولة تفتح أبوابها للمقيمين في الإمارات دون تأشيرة

المستبعدون من قائمة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

أنا هخلص الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون تفاصيل الواقعة .. صور

تحسن الحالة الصحية لـ طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان