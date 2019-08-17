شاهد.. كيف احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسني؟

احتفلت مصممة الازياء المغربيه بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسنن بعيد ملاد زوجها ال 42 عاما .
ونشرت بسمة بوسيل صورة خلال احتفالها بعيد ميلاد وسط وجود عدد من اصدقائهم من بينهم مى عمرو وزوجها محمد سامى .
وعلقت بسمة بوسيل على الصورة :" كل سنه وانت طيب ياحبيبى".
وينتظر تامر حسني عرض فيلم الفلوس الذي يشارك بطولته مع الفنان خالد الصاوي وعائشة بن احمد وزينة، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
ونشرت بسمة بوسيل صورة خلال احتفالها بعيد ميلاد وسط وجود عدد من اصدقائهم من بينهم مى عمرو وزوجها محمد سامى .
وعلقت بسمة بوسيل على الصورة :" كل سنه وانت طيب ياحبيبى".
وينتظر تامر حسني عرض فيلم الفلوس الذي يشارك بطولته مع الفنان خالد الصاوي وعائشة بن احمد وزينة، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.