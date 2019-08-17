شاهد.. كيف احتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد تامر حسني؟

احتفلت مصممة الازياء المغربيه بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسنن بعيد ملاد زوجها ال 42 عاما .



ونشرت بسمة بوسيل صورة خلال احتفالها بعيد ميلاد وسط وجود عدد من اصدقائهم من بينهم مى عمرو وزوجها محمد سامى .



وعلقت بسمة بوسيل على الصورة :" كل سنه وانت طيب ياحبيبى".



وينتظر تامر حسني عرض فيلم الفلوس الذي يشارك بطولته مع الفنان خالد الصاوي وعائشة بن احمد وزينة، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق. ‏