أول يوم في البعد.. عمرو دياب يقدم أغنية جديدة في حفل العلمين

قدم الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة في حفله الغنائي الذي أقيم ليلة الجمعة 16 أغسطس، بمركز الماسة، بمدينة العلمين الجديدة، وهي بعنوان «أول يوم في البعد»، من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.وأكد عمرو دياب في الحفلة أن أغنية «أول يوم في البعد» سوف يتم طرحه يوم الثلاثاء المُقبل (20 أغسطس)، وهي من كلمات: أحمد المالكي، الحان: محمدي، توزيع: أسامة الهندي، وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية الجديدة التي جذبتهم بعد غناء أول مقطع منها.أطل عمرو دياب على جمهوره بإطلالة كاجوال، مرتديًا تي شيرت أسود، وأكد لجمهوره أنه سوف يطرح أغنية جديدة من ألبومه «أنا غير»، يوم الثلاثاء 20 أغسطس المُقبل.بدأ عمرو دياب حفله الغنائي، بمركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بميدلي متنوع بعدد من أروع أغانيه القديمة، ومنها: «وياه، الله على حبك انت، وغيرها»، في ظل تفاعل الجمهور معه وتعالي الصيحات فور صعوده على المسرح.وينتظر أن يستأنف عمرو دياب فقرات حفله بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، المرتقب طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.شهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، يزيد على 30 ألف شخص، إذ شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب، قبل ساعات طويلة من بدء الحفل.كما شهد الطريق المؤدي إلى مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة استعدادات أمنية كبيرة لتنظيم حركة السير ودخول جمهور ومحبي عمرو دياب.وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.