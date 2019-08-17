ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول يوم في البعد.. عمرو دياب يقدم أغنية جديدة في حفل العلمين

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:25 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج - الديب أبو علي
قدم الهضبة عمرو دياب أغنية جديدة في حفله الغنائي الذي أقيم ليلة الجمعة 16 أغسطس، بمركز الماسة، بمدينة العلمين الجديدة، وهي بعنوان «أول يوم في البعد»، من ألبومه الجديد «أنا غير» المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأكد عمرو دياب في الحفلة أن أغنية «أول يوم في البعد» سوف يتم طرحه يوم الثلاثاء المُقبل (20 أغسطس)، وهي من كلمات: أحمد المالكي، الحان: محمدي، توزيع: أسامة الهندي، وتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية الجديدة التي جذبتهم بعد غناء أول مقطع منها.

أطل عمرو دياب على جمهوره بإطلالة كاجوال، مرتديًا تي شيرت أسود، وأكد لجمهوره أنه سوف يطرح أغنية جديدة من ألبومه «أنا غير»، يوم الثلاثاء 20 أغسطس المُقبل.

بدأ عمرو دياب حفله الغنائي، بمركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بميدلي متنوع بعدد من أروع أغانيه القديمة، ومنها: «وياه، الله على حبك انت، وغيرها»، في ظل تفاعل الجمهور معه وتعالي الصيحات فور صعوده على المسرح.

وينتظر أن يستأنف عمرو دياب فقرات حفله بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، المرتقب طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة.

شهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، يزيد على 30 ألف شخص، إذ شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب، قبل ساعات طويلة من بدء الحفل.

كما شهد الطريق المؤدي إلى مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة استعدادات أمنية كبيرة لتنظيم حركة السير ودخول جمهور ومحبي عمرو دياب.

وقامت فرق تابعة للشركة المنظمة بمعاونة رجال الشرطة في إرشاد جمهور الهضبة لمقر الحفل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد واستمع لأغنية عمرو دياب أول يوم فى البعد

تعرف على موعد حفل عمرو دياب في مدينة العلمين الجديدة

انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

استعدادات أمنية كبيرة لتأمين حفل عمرو دياب بـ العلمين الجديدة

جمهور الهضبة يزحف بالآلاف صغارا وكبارا لمقر الحفل بـ العلمين الجديدة

الجمهور يتوافد على حفل عمرو دياب بـ العلمين الجديدة.. صور

ترشيحاتنا

قرار عاجل من المحامي العام ضد المتهم بإشعال النيران فى جسد والده

مرشح لتدريب الزمالك.. ميتشو يستقيل من تدريب اورلاندو

نشرة اخبار البرلمان.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم.. وحالات لا تستحق تعويض الأجر والإصابة فى قانون التأمينات.. تعرف عليها

فوائد قشر الموز .. 6 استخدامات مذهلة

عبد الهادي يفسر تصريحاته المثيرة عن مواجهة الزمالك وليفربول

مدرب الاتحاد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ طلعت يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان