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رياضة

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:43 ص
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
عبدالله هشام
يلتقي اليوم السبت الأهلي منافسه بيراميدز على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم 28-2-2019.

وتذاع المباراة بين الاهلي وبيراميدز في كأس مصر عبر قناة أون سبورت ويقودها تحكيميا الدولي جهاد جريشة.

ويسعى فريق الأهلي لمحو آثار الهزيمتين القاسيتين التي تتعرض لها أمام بيراميدز في بطولة الدوري الموسم الماضي وتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم .

علي جانب آخر يسعى فريق بيراميدز بقيادة سيباستيان ديسابر لتحقيق أول لقب للفريق محليا استكمالا لمسيرة المفاجأة والمنافسه بعدما نجح في حصد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري المنصرم .

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب الكأس 15 مرة آخرها عام 2017 متفوقة على الزمالك الذي توج بها 13 مرة آخرها عام 2018 بينما لم يحصد بيراميدز أي لقب حتى الآن .

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