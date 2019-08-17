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رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. منتخب مصر لسيدات الكرة الشاطئية يفوز على موزمبيق

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:12 م
دورة الألعاب الأفريقية
دورة الألعاب الأفريقية
أ ش أ
فاز منتخب مصر لسيدات الكرة الشاطئية علي موزمبيق 2 - صفر في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة للكرة الطائرة الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ويضم منتخب مصر الثنائي فريدة عسقلاني ودعاء غباشي.

وكان المنتخب قد فاز على النيجر أمس الجمعة 2-0 في الجولة الأولى، ومن المقرر أن يواجه اليوم نظيره السنغالي في الجولة الثالثة بالمجموعة.

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