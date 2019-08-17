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أخبار العالم

ندعم خيارات الشعب.. أول تعليق من رئيس الوزراء على اتفاق السودان التاريخي

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:09 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
حسام رضوان
ثمن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع الاتفاق السياسي التاريخي والإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وقال رئيس الوزراء الذي يحضر مراسم التوقيع في الخرطوم، إن مصر تؤكد دعمها لخيارات الشعب السوداني.

وأضاف رئيس الوزراء بحسب "سكاي نيوز"، "حرصنا مع الشركاء الإقليميين على بذل كل الجهود للتوصل إلى اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان".

وانطلقت فعاليات توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري المؤقت وقوى الحرية والتغيير في السودان، تحت شعار "فرح السودان" بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد.

ووصل عدد من الرؤساء وكبار مسئولي العديد من الدول لحضور مراسم توقيع الاتفاق التاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.

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