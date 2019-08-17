مدبولى يوقع شاهدا على الوثيقة الدستورية السودانية

وقع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين الإفريقيين، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الأفريقى في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التى تم التوافق عليها بين الأشقاء فى السودان، وذلك كشهود على هذه الوثيقة التاريخية.



‎وحرص د. مصطفى مدبولى على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسى للأشقاء فى الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكل أبناء السودان ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.