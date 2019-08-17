ملخص مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني .. فيديو

استهل نادي ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020 ، بفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب مضيفه نادي سيلتا فيجو وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل.



سيطر سيلتا فيجو على معظم أحداث الشوط الأول ، ووصلت نسبة الاستحواذ لـ 63 % مقابل 37 % لريال مدريد ، لكن الفرنسي كريم بنزيما تمكن من هز شباك سيلتا ، في الدقيقة الثانية عشرة ، بعد انطلاقة رائعة بالكرة من الويلزي جاريث بيل ، الذي قام بدوره بإرسال عرضية أرضية ، قابلها بنزيما بقدمه في شباك سيلتا معلنًا عن الهدف الأول، وانتهي به الشوط الأول



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أحرز برايس مينديز هدفًا لسيلتا ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.



وفي الشوط الثاني ، طرد حكم المباراة ، لاعب نادي ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش وذلك بعد تدخله العنيف على لاعب سيلتا فيجو في الدقيقة 57 ليكمل الميرنجي المباراة منقوصًا، لكن هذا الطرد لم يؤثر على لاعبي الريال ، فبعدها بـ 4 دقائق ، عزز الألماني توني كروس من تقدم فريقه بهدف عالمي ، حيث سدد الكرة من مسافة بعيدة سكنت شباك حارس سيلتا ليعلن عن تقدم فريقه بهدفين.



وفي الدقيقة 80 اختتم البديل لوكاس فاسكيز مهرجان الأهداف لفريقه ، بعد جملة رائعة من التمريرات والمراوغات من لاعبي اللوس بلانكوس على حدود منطقة جزاء الخصم ، لتصل الكرة لفاسكيز والذي أسكنها في شباك حارس مرمى سيلتا ، معلنًا عن الهدف الثالث لريال مدريد.



وفي الدقيقة 90 سجل إيكير لوسادا هدف تقليص الفارق ، لكنه لم يمنع فريقه من تجرع مرارة الهزيمة الأولى في الليجا هذا الموسم.



وبتلك النتيجة حصد ريال مدريد أول 3 نقاط له في الدوري الإسباني ، وضعته في الصدارة مؤقتًا ، بينما توقف رصيد نادي سيلتا عند

صفر من النقاط في المركز الاخير.