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كل من يعمل لـ بلده راجل .. أحمد موسى: 9 مليارات جنيه مرتبات لـ 250 ألفا في مشاريع المنيا وبني سويف

السبت 17/أغسطس/2019 - 08:57 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مزارع بني سويف والمنيا سيوفر 9 مليارات جنيه مرتبات لـ 250 ألف واحد من أهالي وشباب الصعيد خلال 10 سنوات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه هناك نقلة كبيرة في الدولة المصرية في مختلف المجالات، ونشهدها في حجم المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها تباعا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نحن نضع مصر في مكانة جديدة بإحداث التنمية والتطور، ونحن نبحث عن دولة جديدة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ آليات جديدة تضمن التنمية المستدامة وهناك رجال تعمل ولا تنام من أجل إحداث التنمية، ومن ينتج ويعمل لصالح بلده راجل".

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