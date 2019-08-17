كل من يعمل لـ بلده راجل .. أحمد موسى: 9 مليارات جنيه مرتبات لـ 250 ألفا في مشاريع المنيا وبني سويف

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مزارع بني سويف والمنيا سيوفر 9 مليارات جنيه مرتبات لـ 250 ألف واحد من أهالي وشباب الصعيد خلال 10 سنوات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أنه هناك نقلة كبيرة في الدولة المصرية في مختلف المجالات، ونشهدها في حجم المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها تباعا.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نحن نضع مصر في مكانة جديدة بإحداث التنمية والتطور، ونحن نبحث عن دولة جديدة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يتم تنفيذ آليات جديدة تضمن التنمية المستدامة وهناك رجال تعمل ولا تنام من أجل إحداث التنمية، ومن ينتج ويعمل لصالح بلده راجل".

