3 برونزيات وذهبيتين .. منتخب مصر للجودو يتألق في الألعاب الإفريقية

حقق عبد الرحمن محمد لاعب منتخب مصر للجودو ذهبية جديدة بتتويجه بها وزن 81 كجم بعد أداء رائع مع بطل المغرب.



وبهذه الذهبية يكون حصاد مصر حتى الان في الجودو 3 برونزيات وذهبيتين في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حتى نهاية اغسطس الجاري.



وكان منتخب مصر للجودو قد واصل تألقه في بطولة الألعاب الإفريقية ، والمقامة في المغرب ، بعدما حقق على عبد المعطى الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 73 كجم



ونجح اليوم ايضا الثنائي عثمان عبد الله و عبد الغني عبد الرحمن ، برونزيتين في وزن 81 كجم ، و73 كجم على الترتيب.



وقد حقق برونزيتين ايضا ، من خلال لمياء محمد حسن في وزن 57 كجم ، ومحمد عبد الموجود في وزن 66 كجم ، لتصبح غلة فراعنة اللعبة حتى الان 4 ميداليات برونزية وذهبية.

