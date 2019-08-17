ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يدعو أعضاء مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية لتعزيز سياسة التضامن

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:48 م
وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري
أ ش أ

دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية إلى تعزيز سياسة التضامن في إفريقيا مؤكدا أنه بإمكان هذه المنظمة القوية أن تلعب دورا حاسما في تسوية الأزمات ودعم السلم.
وقال بوقدوم في كلمة له في الاحتفال بالذكرى الـ27 لإنشاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية بمقر سفارة ناميبيا بالجزائر العاصمة ، إن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية منظمة إقليمية قوية بإمكانها أن تلعب دورا حاسما في تسوية الأزمات وترقية السلم في القارة.
وأشاد بمبادرة ناميبيا للاحتفال بالذكرى الـ27 لإنشاء مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية بالجزائر العاصمة، ودعا البلدان الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز سياسة التضامن في الفضاء الأفريقي وتشجيع التكامل القاري.
وأشار إلى ضرورة دعم مشاريع الاستثمار في القطاعات المصرفية والصناعية والتربوية والخاصة بالتعليم العالي مؤكدا أن الجزائر تشارك وتدعم في هذا التوجه.
وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري "يمكننا أن نبني سويا مستقبلا أفضلا ففرص الاستثمار والشراكة واسعة ومتنوعة"، مضيفا أن الجزائر مستعدة لفتح مراكزها الجامعية لاستقبال المزيد من الطلبة من بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.
من جانبها، نوهت سفيرة ناميبيا بالجزائر باندوليني كاينو شينجانج بالدور الهام للحكومة الجزائرية في هذا المجال والتي مازالت تفتح الأبواب للطلبة من بلدان مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية من خلال منح الدراسة التي تقدمها لهم".
وقالت الدبلوماسية "شراكتنا مع الجزائر متينة وتشمل العديد من الميادين أهمها التعليم العالي"، مشيرة إلى أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية التي تعد اليوم من بين أهم المجموعات الاقتصادية الاقليمية للاتحاد الأفريقي تضم 16 دولة هي أنجولا وبوتسوانا وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر ومالاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا وسيشل وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.
يذكر أن مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية تأسست في 17 أغسطس 1992 خلال قمة ويندهوك في ناميبيا ويقدر تعداد سكانها حوالي 343 مليون نسمة وتزخر بثروات طبيعية هائلة وموارد أخرى جعلتها وجهة مناسبة للاستثمارات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة لمالي تستمر 3 أيام

ترشيحاتنا

بعد قرار نقله.. تعرف على ضريح سيدي أبو الإخلاص بالإسكندرية..صور

السيسي : تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس ويحي زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية للقناة

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

شاهد .. كوبري عالمي من علي معلول للاعب بيراميدز

يوم حصاد الجثث فى إسطنبول..كارثة فى تركيا تزهق أرواح المئات..فيديو

على طريقة رانيا يوسف.. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة على السوشيال ميديا

بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها

بعد ذبحه ابنتيه.. ننشر صور المتهم والقتيلتين في جريمة الحوامدية

الانقاذ قادم.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الاهلى أمام بيراميدز وخروجه من كأس مصر

يا الدفع يا السجن .. حبس الفنان احمد الفيشاوى شهرًا بسبب نفقة ابنته لينا

تزوج 11 مرة.. قاتل ابنتيه بالحوامدية: ذبحتهما بسبب مكالمة جنسية

في حضن زوجها.. ريهام عبد الغفور تقدم نصيحة للمتزوجين

ولا شورت ولا فستان مفتوح.. زوجة تامر حسني بـ اطلالة جذابة مع كلب

اتجاه في الاهلي للاطاحة بـ لاسارتي .. ورامون دياز البديل

الزملكاوية فرحانين وأنا تعبان .. تعليق ناري من أحمد موسى على خروج الاهلي من كأس مصر..فيديو

بالتخصص.. تركي ال الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى

السيسي : تعيين الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس ويحي زكي رئيسا للمنطقة الاقتصادية للقناة

كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. موعد مباراة النهائي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي

مين أحلى مايا دياب واللا أحلام.. نجمات تألقن بفساتين السندريلا.. شاهد

نفرتيتى الفن.. إطلالة أنيقة لـ سوسن بدر بـ لوك جديد وشعر غريب