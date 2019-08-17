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حوادث

مصرع فكهانى فى مشاجرة مع مسجل خطر ببنها

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:54 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
ابراهيم الهوارى
لقى فكهانى بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز بنها مصرعه على يد مسجل خطر إثر إصابته بطلقات نارية أطلقها صوبه القاتل فأرداه قتيلا وسط ذهول وصرخات المارة وفر هاربا وذلك لخلافات قديمة بينهما.

كان مدير أمن القليوبية اللواء طارق عجيز قد تلقى بلاغا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها بمصرع فكهانى يدعى "خالد" على يد مسجل خطر إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات سابقة فاطلق المسجل الرصاص من سلاحا بحوزته فسقط المجنى عليه غارقا فى دمائه وتوفى في الحال.

كشفت تحريات المباحث الجنائية قيام عبدالله .م وشهرته أورما "مسجل خطر" إلى الكوبرى بصحبة آخرين حيث مكان جلوس المجنى عليه بعربة لبيع الفاكهة لوجود خلافات بينهما فقابله.

ونشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهم بإطلاق الأعيره النارية بشكل عشوائى مما أصاب الفكهانى بعدة طلقات أدت إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

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