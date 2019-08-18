اخبار الفن .. ظهور نادر لـ جيهان نصر بالحجاب .. وأول ظهور لـ سمية الالفى .. وقصة مؤلمة لـ بسمة وهبة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
نبيل الحلفاوى يقترح جهازا فنيا مؤقتا لـ الاهلى بعد الخروج من كأس مصر.. تعرف عليه
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد انتهاء مواجهة الاهلي وبيراميدز بفوز الثانى بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي
شهد افتتاح المهرجان القومى للمسرح أول ظهور للفنانة سمية الألفي وذلك بعد وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوى حيث كرم المهرجان الراحل في الافتتاح.
بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .
الانقاذ قادم.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الاهلى أمام بيراميدز وخروجه من كأس مصر
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد انتهاء مواجهة الاهلي وبيراميدز بفوز الثانى بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
بسمة وهبة تكشف معاناتها مع مرض السرطان..قصة مؤلمة
نشرت الإعلامية بسمة وهبة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن معاناتها بمرض السرطان.
وقالت بسمة : " بقالي فترة ساكتة ومش حابة اتكلم .. بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ٢٥ سنة في نفس الأسبوع وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا .. كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدى مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة ، علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة !.
لأول مرة.. سميرة سعيد تكشف عن سبب طلاقها من هانى مهنى.. فيديو
كشفت المطربة سميرة سعيد لاول مرة عن اسباب طلاقها عن زوجها الأول هانى مهنى بينما رفضت الحديث عن اسباب انفصالها عن زوجها الثانى.
نبيل الحلفاوى يقترح جهازا فنيا مؤقتا لـ الاهلى بعد الخروج من كأس مصر.. تعرف عليه
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد انتهاء مواجهة الاهلي وبيراميدز بفوز الثانى بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
شاهد.. أول ظهور لـ سمية الالفي بعد وفاة فاروق الفيشاوي
شهد افتتاح المهرجان القومى للمسرح أول ظهور للفنانة سمية الألفي وذلك بعد وفاة زوجها السابق الفنان فاروق الفيشاوى حيث كرم المهرجان الراحل في الافتتاح.
بعد اعتزالها الفن .. شاهد .. الفنانة جيهان نصر بالحجاب مع أولادها
نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها .
الانقاذ قادم.. تعليق نبيل الحلفاوى على هزيمة الاهلى أمام بيراميدز وخروجه من كأس مصر
نشر الفنان نبيل الحلفاوي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد انتهاء مواجهة الاهلي وبيراميدز بفوز الثانى بهدف مقابل لا شيء على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
بسمة وهبة تكشف معاناتها مع مرض السرطان..قصة مؤلمة
نشرت الإعلامية بسمة وهبة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه عن معاناتها بمرض السرطان.
وقالت بسمة : " بقالي فترة ساكتة ومش حابة اتكلم .. بس الحقيقة بعد فراق العزيز الراحل فاروق الفيشاوي وفراق الجميلة الشابة ميشال حجل وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة بنت الـ٢٥ سنة في نفس الأسبوع وقصص أخرى زادت مشاركتها في الفترة الأخيرة عن ناس اتعلقنا بيهم لكن المرض خطفهم مننا .. كل ده خلى بعض الأصوات تعبر عن فقدانها للأمل بعد سلسلة الصدمات دي، وتشوف إن التحدى مع السرطان ممكن يكون معركة خسرانة ، علشان كده قررت وبعد تفكير طويل أشارككم قصة صغيرة !.
لأول مرة.. سميرة سعيد تكشف عن سبب طلاقها من هانى مهنى.. فيديو
كشفت المطربة سميرة سعيد لاول مرة عن اسباب طلاقها عن زوجها الأول هانى مهنى بينما رفضت الحديث عن اسباب انفصالها عن زوجها الثانى.