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الخارجية تدين هجوم الحوثي على حقل بترول بـ السعودية: ندعم إجراءات الحفاظ على أمن المملكة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:40 ص
وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
أ ش أ
أدانت مصر بأشد العبارات هجوم ميليشيا الحوثي في اليمن على حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مُسيرة اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

وحذر البيان من استهداف المنشآت الحيوية في السعودية بما في ذلك المساس بسلامة البنية التحتية للطاقة.

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