أجواء رومانسية .. محمد رياض يحتضن رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان محمد رياض وهو يحتضنها فى اجواء رومانسية بأحد الشواطئ اثناء قضاء عطلتهما الصيفية.وجاءت ابرز تعليقات متابعى رانيا محمود ياسين :ربنا يخليكو لبعضمنورينقمرينما شاء اللهيذكر ان رانيا محمود ياسين صرحت فى حوار خاص لصدى البلد عن علاقتها بالسوشيال ميديا، موضحة أنها تحب التواصل مع جمهورها بنفسها، وقالت: "إذا وجدت تعليقا مزعجا أو مستفزا لا أتجاهله بل أرد على صاحبه بكل عنف لأنني لست مجبرة على التعامل مع هؤلاء الأشخاص وأقوم بحظره حتى لا يتمكن من كتابة أي تعليق مسيء لي".