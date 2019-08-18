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أبسط من البساطة.. ايمان الحصرى تعلق على واقعة سرقة فيلتها.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:41 ص
الإعلامية إيمان الحصري
الإعلامية إيمان الحصري
صدى البد
قالت الإعلامية إيمان الحصري مذيعة برنامج "مساء dmc"، تعليقا على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سرقة فيلتها إن الأخبار التي تم تداولها غير صحيحة.

وتابعت "لم أكن أحب التطرق إلى الموضوع ولكن يجب كشف الحقيقة، وهي أن الواقعة أبسط مما صورها الإعلام، والأخبار كلها غير صحيحة والواقعة تحدث كثيرا، والنيابة تحقق في القضية".

وأضافت: "حبيت بس أطمئن الزملاء والناس والأصدقاء بأن الموضوع أبسط من البساطة، وكل ما يتم تداوله غير صحيح".

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