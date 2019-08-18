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أمطار غزيرة تغرق شوارع اسطنبول.. فيديو وصور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:14 ص
شلل في اسطنبول بسبب
شلل في اسطنبول بسبب الأمطار
القسم الخارجي
تعرضت مدينة اسطنبول التركية أمس السبت لموجة أمطار غزيرة، تسببت في حالة من الشلل التام في حركة النقل، وفيضانات في بعض مناطق المدينة، بما فيها السوق المسقوفة "البازار الكبير" التاريخية.

وكشفت شرائط الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي باعة في السوق التاريخية التي يبلغ عمره 558 عاما، وخضعت مؤخرا لتجديد شامل للبنية التحتية، وهم في وسط المياه يحاولون حماية سلعهم.

من جانبها، أعلنت السلطات التركية مقتل شخص واحد، وقررت خدمة العبارات ووسائل المواصلات تعليق العمل، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.





أمطار غزيرة تغرق شوارع اسطنبول.. فيديو وصور
أمطار غزيرة تغرق شوارع اسطنبول.. فيديو وصور

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