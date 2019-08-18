أمطار غزيرة تغرق شوارع اسطنبول.. فيديو وصور

İstanbul'da saatlerce süren etkili sağanak yağış sonrası Eminönü alt geçidi bu hale geldi. pic.twitter.com/PNJCk1cUib — Cansu Balcı (@CansuBalcii) August 17, 2019

İstanbul sağanak yağmura teslim



Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı



Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedi bulundu



▶️ https://t.co/GAxxcBMLYQ pic.twitter.com/HAR6xKAusV — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 17, 2019

İstanbul Eminönü'nde rafting sezonu adeta açıldı. pic.twitter.com/SrmYQBBRsB — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) August 17, 2019

تعرضت مدينة اسطنبول التركية أمس السبت لموجة أمطار غزيرة، تسببت في حالة من الشلل التام في حركة النقل، وفيضانات في بعض مناطق المدينة، بما فيها السوق المسقوفة "البازار الكبير" التاريخية.وكشفت شرائط الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي باعة في السوق التاريخية التي يبلغ عمره 558 عاما، وخضعت مؤخرا لتجديد شامل للبنية التحتية، وهم في وسط المياه يحاولون حماية سلعهم.من جانبها، أعلنت السلطات التركية مقتل شخص واحد، وقررت خدمة العبارات ووسائل المواصلات تعليق العمل، بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.