بعد تفوق ديسابر .. المستكاوي يتساءل عن مصير لاسارتي

تفوق ديسابر علي لاسارتي .. و من نجوم المباراة لومالا و تراوري هو الشبح الذي يظهر فجأة في منطقة الجزاء .. لكن : هل يستمر لاسارتي لانه بطل الدورى أم يرحل لانه خرج من الكأس ؟! هل تقييم المدربين بالنتائج أم بالاداء وبإدارته للمباريات واختياراته وبالكرة الجديدة التي يلعبها ؟! — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) August 17, 2019

حقق نادي بيراميدز فوزا جديدا على الأهلى بهدف نظيف، ونجح في إقصائه من دور ال16 لبطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت أمس السبت.وسادت الجماهير الأهلاوية حالة غضب عارمة تجاه مارتن لاسارتي مدرب الاهلي الذي انفعل في الموتمر الصحفي عقب اللقاء قائلا توجنا بالدوري وفزنا على الزمالك ، وهو ماجعل الجماهير تزداد غضبا مفسرة كلماته بأنه لا يعرف قيمة الأهلي.وعبر تغريدة على تويتر تساءل حسن المستكاوي الناقد الرياضي قائلا تفوق ديسابر علي لاسارتي .. و من نجوم المباراة لومالا وتراوري هو الشبح الذي يظهر فجأة في منطقة الجزاء .. لكن : هل يستمر لاسارتي لانه بطل الدورى أم يرحل لانه خرج من الكأس ؟! هل تقييم المدربين بالنتائج أم بالاداء وبإدارته للمباريات واختياراته وبالكرة الجديدة التي يلعبها ؟!يذكر أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يدرس حاليا الإطاحة بلاسارتي والتفاوض مع مدرب آخر.