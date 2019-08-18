ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:23 ص
منة فضالى
منة فضالى
شروق حمدى
نشرت منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها برفقة المطرب راغب علامة وهو يحتضنها أثناء إحدى حفلاته الغنائية. 

منة فضالي تشارك فى فيلم "ماكو" وتؤدى فيه دور "مايا"، أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، وتدور أحداثه حول 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ ملىء بالذكريات.

ويشاركها في الفيلم قصى خولى، ناهد السباعى ، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصي خولي يروج لفيلمه الجديد ماكو

بعد انضمام منة فضالي.. تعرف على أبطال فيلم ماكو

منة فضالى تروج لـ ماكو عبر فيس بوك

منة فضالي تشارك فى تحدي العمر.. صور

بدأت التصوير.. منة فضالي: متفائلة بالجزء الجديد من قيد عائلي

محمد مهران ينضم لـ ماكو بمشاركة قصي خولي وناهد السباعي ويلدريم

ترشيحاتنا

عروس فرح السودان .. مذيعة تخطف الأنظار في توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية.. فيديو

شاهد.. إطلالة ليلى علوى فى حفل عمرو دياب

اخبار السوشيال ميديا.. جيهان نصر تظهر بالحجاب.. واحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته عقب الحكم بحبسه

نشرة اخبار البرلمان.. بعد إحالة 3 فنانين للجنايات بتهمة الاتجار فى البشر.. تعرف على العقوبة.. وآخر موعد لقبول التصالح في مخالفات البناء

الجيش الليبي يشن غارات جوية على الكلية الحربية بـ مصراتة

الاستبعاد يتم بمحددات.. التموين: استخراج 500 ألف بطاقة جديدة لمحدودي الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح