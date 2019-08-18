راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

نشرت منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة، ظهرت فيها برفقة المطرب راغب علامة وهو يحتضنها أثناء إحدى حفلاته الغنائية.



منة فضالي تشارك فى فيلم "ماكو" وتؤدى فيه دور "مايا"، أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، وتدور أحداثه حول 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ ملىء بالذكريات.



ويشاركها في الفيلم قصى خولى، ناهد السباعى ، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.



