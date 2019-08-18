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فن

أحمد السقا ومنى زكى يواصلان تصوير العنكبوت

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:45 ص
احمد السقا ومنى زكى
احمد السقا ومنى زكى
سمر سعد
يواصل أحمد السقا ومنى زكى تصوير فيلمهما الجديد " العنكبوت" صباح اليوم بعد توقف استمر لابام قليلة بسبب اجازة عيد الاضحى.

وكان من المفترض أن يعود أحمد السقا إلى السينما من خلال فيلم 3 شهور وكان من المفترض أن تشاركه البطولة منى زكي ولكن التحضيرات له توقفت بشكل مفاجئ.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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