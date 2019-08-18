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سامح عاشور يكشف موعد بدء الدراسة بأكاديمية المحامين.. وأهم ما جاء بقانون المحاماة الجديد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:29 ص
سامح عاشور _ نقيب
سامح عاشور _ نقيب المحامين
حمادة خطاب
استضافت الإعلامية إيمان الحصري خلال برنامجها مساء dmc، سامح عاشور نقيب المحامين، حيث تم خلال اللقاء تناول أهم ما جاء في قانون المحاماة من تعديلات.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز ١٠ تصريحات لنقيب المحامين سامح عاشور خلال اللقاء كالتالي:

١- العوار الدستوري بعيد عن أي مادة بقانون المحاماة الجديد

٢- مادة انتخاب النقيب العام والتي أثارت جدلا واسعا ليست مقدمة من النقابة وإنما من مجلس النواب.

٣- قانون المحاماة الجديد نص على عدم دستورية حظر الترشح لمنصب النقيب أكثر من مرة طالما أنه لا يوجد نص دستوري ينص على ذلك.

٤- جميع النقابات والأندية ستتمتع بالرؤية التشريعية الخاصة بعدم حظر الترشح إلا وفقا للنص الدستوري قريبا.

٥- قانون المحاماة الجديد حدد الحد الأدنى لأتعاب المحاماة التي يقضى بها في الدعاوى وجعل تحصيل الأتعاب مقدما.

٦- خريجو التعليم المفتوح حملة الدبلومات ممنوعين من الدخول لنقابة المحامين.

٧- الإخوان كانوا وراء السماح لأصحاب الدبلومات الحاصلين على ليسانس الحقوق بالانضمام للنقابة.

٨- نقابة المحامين لا تحصل على دعم مالي من الدولة ولكن تعتمد على مواردها.

٩- بدء الدراسة في أكاديمية المحاماة ٢٠٢١ لمدة عامين بمصاريف ملائمة للظروف الاقتصادية.

١٠- إنفاق نقابة المحامين على مشروع العلاج تجاوز ٢٠٠ مليون جنيه خلال العام الحالي.

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