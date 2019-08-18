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شاهد.. تمارين رياضية لحرق الدهون في الجسم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتي تسهم في حرق دهون الجسم.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الأحد، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى البيت أو فى الجم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأمور ينبغي أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن الدهون الموجودة فى الجسم يجب التعامل معها بحرص، مؤكدًا أن كل عضلة بالجسم تحتاج تمارين خاصة.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

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