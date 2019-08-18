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حوادث

تحرير 1536 مخالفة مرورية و333 انتظار خاطئ في القليوبية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:50 ص
لإدارة العامة المرور
لإدارة العامة المرور
إبراهيم الهوارى
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1536 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية لمدير إدارة المرور بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة.

واستهدفت حملة طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري و أسفرت عن تحرير1536 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 333 مخالفة انتظار خاطئ 184 حالة تصالح فوري وسحب 24 دراجة نارية وحجز 9 دراجات وتحصيل مبلغ 27600 جنيها.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة و9 حالات تصالح وتحصيل 3700 جنيه غرامة.

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