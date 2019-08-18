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لتقديم خدمة طبية أفضل.. مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:10 ص
مرور مكثف على المستشفيات
مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط
زينب الزغبي
أكد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن المديرية تقوم بشكل دورى بالمرور على جميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى والرعاية لهم.

وأشار خالد جمال، الى أنه تم تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب.

وأوضح أن حملات التفتيش على المستشفيات، ومتابعة التزام الأطباء وطاقم التمريض بقوانين الصحة مستمرة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أنه تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات وإحالة بعض المخالفات والمتغيبين من الأطباء والمقصرين من طاقم التمريض إلى التحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
لتقديم خدمة طبية أفضل.. مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط
لتقديم خدمة طبية أفضل.. مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط
لتقديم خدمة طبية أفضل.. مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط
لتقديم خدمة طبية أفضل.. مرور مكثف على المستشفيات والوحدات الصحية بدمياط

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