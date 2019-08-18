أمين الفتوى يوضح مدة عدة المطلقة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المطلقة ليست كالأرملة اى التى مات عنها زوجها، فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام وهذا معناه أنها لابد أن تمكث في المنزل وتترك الزينة حزنا على الزوج وتستبرئ الرحم في مدة عدتها أي تتأكد من عدم وجود حمل.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته على سؤال « ما هى مدة العدة للمطلقة ؟»، أن المرأة المطلقة لو كانت مطلقة طلاقا رجعيا

فالسنة أن تقيم فى بيت الزوج حتى تكون أقدر بأن تحصل المراجعة فلو كانت مطلقة رجعيًا يستحب ان تبقى فى بيت زوجها فلو كان بينها وبين زوجها خلافات وقعدت فى منزل أهلها فلا مانع من ذلك لأن الإقامة فى منزل الزوج أثناء العدة سُنة مستحبة وليست واجبة.



وأشار الى أنه إذا كان الطلاق بائنا وظلت فى منزل زوجها فيحرم أن يقعد زوجها معها، مُشيرأ الى أن عدة المرأة المطلقة سواء أكان هذا الطلاق رجعى أو بائن يكون بثلاثة حيضات او ثلاثة أطهار.