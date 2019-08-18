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فن

شاهد .. فيفى عبده تشعل الساحل الشمالي برقصة على الرمل

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:28 م
فيفى عبدة
فيفى عبدة
منار نور
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو وهي ترقص على رمال الساحل الشمالي معلقة: "‏يا صباح الفل والياسمين من الساحل الشمالي أحبكم أوي".

وآخر مشاركات الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.

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