خدعة ذكية لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر واتساب

يستخدم تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب "WhatsApp"، ملايين الأشخاص حول العالم، حتى أصبح البعض منهم من مدمني المحادثات النصية، ويقومون بإرسال عشرات الآلاف من النصوص والوسائط المتعددة مثل الفيديوهات والصور، بحيث يؤدى ذلك كثرة البيانات وزيادة مساحة التخزين التي يحتلها التطبيق على الهاتف، ولحسن الحظ هناك طريقة يتيحها واتساب لمعرفة عدد الرسائل المرسلة أو المستلمة، بالإضافة إلى المساحة التى تحتلها على الهاتف.





ومن خلال ميزة عداد الرسائل "message counter"، تسمح لك من التحقق من أي من أصدقائك الذين ترسل إليهم رسائل أكثر، وحتى معرفة عدد النصوص التي أرسلتها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





ويحتوي تطبيق واتساب "WhatsApp"، على عداد مخفي للرسائل ضمن الإعدادات الرئيسية للتطبيق، بحيث يمكنك العثور على عدد النصوص التي أرسلتها واستلمتها في الدردشة، وأيضًا عدد المرات التي شاركت فيها المواقع.





وكما يوضح أيضًا عدد الصور وملفات (GIF ) ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات والملصقات التي تم إرسالها، بالإضافة إلى مساحة التخزين التي تشغلها تلك الوسائط من الجهاز.





ويمكنك أن ترى بالضبط مقدار مساحة التخزين التي تشغلها الدردشة مع شخص ما بشكل خاص، فمن الممكن أن كثرة الرسائل بينك وبين صديقًا ما تحتل جزءًا كبيرًا من مساحة الهاتف وتتسبب في تعطله.





- كيفية التحقق من عداد رسائل واتساب:





1. افتح واتساب "WhatsApp"، ثم اذهب إلى الإعدادات "Settings".





2. اضغط على خيار استخدام البيانات والتخزين "Data and Storage"، ثم استخدام التخزين "Storage Usage".





3. ستفتح لك صفحة جديدة بقائمة الدردشات التى ترسلها، بحيث تتصدر القائمة الدردشات تحتل مساحة التخزين الأكبر في الجهاز.



