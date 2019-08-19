عشان راحة عينيك.. تعرف على كيفية تشغيل الوضع الليلي على تطبيقات آيفون

انتشرت ميزة الوضع الليلي "dark mode"، على العديد من التطبيقات مؤخرًا لتطرح بعد ذلك كخاصية إساسية في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية الحديثة "أندرويد Q" و "ios 13"، ولكن إذ كنت تستخدم هاتف آيفون ذات إصدار قديم يمكنك تشغيل ميزة الوضع الليلي على التطبيقات الخاصة به.



وإليك قائمة بأبرز التطبيقات على هواتف آيفون "iPhone"، والتى تعمل بميزة الوضع الليلى وكيفية تشغيلها وفقًا لما ذكره موقع "سي نت" التقني.



1. تطبيق Fantastical 2:



هو تطبيق تقويم الخاص هواتف آيقون، يدمج تقويم iCloud" والتذكير في واجهة واحدة سهلة القراءة، كما يأتي التطبيق مع الوضع الليلي، عند فتح التطبيق اضغط على إيقونة الإعدادات وقم بتمكين الزر بجوار خيار مفتاح الإضاءة "Light Theme".



2. تطبيق Twitter:



يبدو الوضع الليلي لموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بواجهه أفضل للتطبيق، قم بتشغيله من خلال الانتقال إلى قسم الإعدادات في التطبيق، ثم تحديد العرض والصوت "Display and sound" وتشغيل الزر بجوار خيار الوضع الليلي "dark mode".



3. تطبيق Reddit:



يمكنك تشغيل الوضع الليلي على تطبيق ريديت الإخباري، افتح القائمة الجانبية ثم اضغط على الإعدادات "Settings" ثم قم بتشغيل الوضع الليلي "Night mode".



4. تطبيق Feedly:



بطريقة سهلة يمكنك تمكين الوضع الليلي على تطبيق Feedly، افتح القائمة الجانبية أعلى يسار الشاشة، ثم مرر للحصول على الوضع الليلى "Night Mode" قم بتمكين الزر بجوار الخيار.



5. تطبيق Facebook Messenger:



شركة فيسبوك أول من طرحت الوضع الليلي وذلك من خلال التطبيق المللوك لها ماسنجر، اضغط على صورة ملفك الشخصي وقم بتمكين الزر بجوار خيار الوضع الليلي "Night mode".



6. تطبيق iA Writer:



هو تطبيق مفيد لكتابة وتدوين الملاحظات، ويمكنك العثور على الوضع الليلي من خلال الضغط على إيقونة الإعدادات "Settings"، ثم تمكين الوضع الليلي "dark mode". يمكنك حتى إيقاف تشغيل رمز التطبيق إذا أردت.



7. تطبيق Apple Books:



من الصعب استخدام برنامج لقراءة الكتب ليلًا على خلفية فاتحة في الليل، لذا يحتوى التطبيق على ميزة الوضع الليلي، اضغط على أيقونة الإعدادات أعلى يمين الشاشة، وتمكين الزر بجوار خيار الوضع الليلي.



8. تطبيق Kindle:



بطبيعة الحال، يحتوي تطبيق Kindle على ميزة مماثلة عند قراءة كتاب ليلًا، اضغط على الشاشة لعرض الأزرار المختلفة. اضغط على زر"Aa، ثم الأسود "Black" في أسفل الشاشة.



9. تطبيق Slack:



قم بتمكين الوضع المظلم بالضغط على الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر الإعدادات "Settings"، قم بالتمرير لأسفل حتى تجد الوضع الليلي "Dark Mode" وحرك التبديل إلى وضع التشغيل.



10. تطبيق Google Maps:



ستستخدم خرائط Google الوضع الليلي تلقائيا عند استخدامك للتنقل في الليل، ولكن يمكنك استخدام الوضع الليلي للخرائط أثناء التنقل خلال النهار، افتح تطبيق الخرائط وافتح القائمة الجانبية على الجانب الأيسر من الشاشة، واختر الإعدادات "Settings" ثم التنقل "Navigation" قم بالتمرير لأسفل إلى عرض الخريطة "Map Display" وحدد الليل "Night".







