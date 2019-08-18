إهداء درع هيئة قضايا الدولة لمحافظ بني سويف

تسلم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف درع هيئة قضايا الدولة،والذي قدمه له المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة تقديرا لجهود المحافظ الوطنية في مجالات عديدة عبر المسؤوليات التي أسندت له،وحاليا لجهوده المتواصلة للنهوض بالمجتمع السويفي في كافة القطاعات والتي تنعكس نتائجها الإيجابية على المجتمع ككل.



جاء ذلك بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بمدينة بني سويف،حيث أكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن إهداء درع الهيئة لمحافظ بني سويف جاء تعبيرا رمزيا من أعضاء الهيئة للجهود الواضحة للمحافظ في شتى المجالات ، والذي يعد تجسيدا لمفهوم التكامل والترابط بين كافة مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن ، حيث يشهد ذلك أفضل حالاته تحت قيادة سياسية حكيمة .



ومن جانبه أعرب محافظ بني سويف عن عميق شكره للسادة القضاء والمستشارين، مؤكدا على مكانة هيئة قضايا الدولة على كافة المستويات، قائلا (الهيئة كيان قضائي تاريخي وقضاته من شيوخ القضاة المشهود لهم في القضاء والمعهود عنهم الوطنية الراسخة ).



وأضاف محافظ بني سويف أن كافة مؤسسات الدولة حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل في تناغم وتكامل غير مسبوق،حيث تتعاون فيما بينها لتذليل كافة العقبات التي تعرقل جهود وخطة الدولة التنموية،وفي نفس الوقت تشهد مؤسسات الدولة كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي .



تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد استقبل اليوم"بمكتبه" وفد من هيئة قضايا الدولة على رأسه المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة،وأعضاء المجلس الأعلى بالهيئة(المستشار حسين مصطفى ،المستشار سيد رياض، المستشار عبد الحميد عبد الجليل)،والمستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام للهيئة والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد،والمستشار صلاح عبد الرءوف رئيس فرع الهيئة ببني سويف أول،والمستشار إسماعيل أبو عميرة رئيس فرع الهيئة بني سويف ثاني، ولفيف من السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة ،حيث تم وضع حجر أساس مبنى هيئة قضايا الدولة بمحافظة بني سويف.