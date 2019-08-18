عيد العلم.. بدأه فاروق واحتفل به ناصر ومبارك.. وأعاد السيسي إحياؤه

احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بعيد العلم، في حضور نخبة من العلماء والباحثين، في إطار إعلان عام 2019 عامًا للتعليم في مصر.



وخلال الاحتفال، كرم الرئيس السيسي 15 عالمًا وباحثًا وأستاذًا جامعيًا، مثمنًا دور العلم في تقدم الأمم والمجتمعات.

وعيد العلم هو تقليد قديم، بدأه الملك فاروق عام 1944، وواظب على الاحتفال به رؤساء مصر من بعده.



واحتفل الملك فاروق بعيد العلم في 17 أغسطس من عام 1944، وألقى خطابًا آنذاك حث الشباب على مواصلة العلم قائلًا :" شباب العلم إن الغد أشد من الأمس بأسًا فأعدوا له ما استطعتم من قوة وعزيمة، واجهوه بالنضال والمثابرة وخذوا على غدكم كما أخذتم على أمسكم، فإن العلم لمجدد كل يوم ومن فاته علم يومه فقد تخلف عن موكب الحياة".



وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أخذ عيد العلم شكلًا آخر، إذ حرص عبد الناصر على تكريم علماء وأدباء عصره، وكان من بين المكرمين في عيد العلم، طه حسين سنة 1958، عباس العقاد 1959، توفيق الحكيم 1960.



كما أدخل عبد الناصر تغييرًا آخرًا على موعد عيد العلم، فجرى تغييره في 21 ديسمبر وهو نفس تاريخ افتتاح جامعة القاهرة في عام 1908.



ومن أبرز الاحتفالات وتكريم عيد العلم سنة 1965، تكريم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قطبَي الفن في العالم العربي أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وقال الزعيم الراحل، خلال تكريم أم كلثوم وعبد الوهاب: "لقد استطاع فن محمد عبد الوهاب وفن أم كلثوم أن يجمع العرب من المحيط إلى الخليج".



وظل اهتمام الدولة بعيد العلم قائمًا حتى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال تنظيم أكاديمية البحث العلمي، بتكريم علماء الدولة والاحتفاء بهم، وتوقف الاحتفال، بعد ثورة 25 يناير، وعاد الاحتفال به في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.



وفى عهد المستشار عدلي منصور الرئيس السابق لمصر الذي تولى إدارة شئون البلاد لفترة مؤقتة، بعد عزل مرسي، عاد الاحتفال بعيد العلم في 21 ديسمبر بمقر رئاسة الجمهورية، وكرم العلماء في مجالات العلوم والفنون والآداب، وتوزيع جوائز الدولة عليهم، مع منح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لاسم الشاعر أحمد فؤاد نجم.



وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصلت الدولة الاهتمام بعيد العلم، في ديسمبر 2014، وكرم الرئيس السيسي،20 باحثًا وكذلك أساتذة الجامعات وأوائل الخريجين بالجامعات على مستوى الجمهورية.



وشهد عام 2017 عودة الاحتفال بعيد العلم بعد توقف دام ثلاث سنوات وقام الرئيس السيسى بتكريم الفائزين بجوائز الدولة والباحثين وأوائل الجامعات، وكذلك أوائل الطلاب بالمدارس، ترسخيًا لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم لكونه أحد عوامل تقدم الدول.



وفي هذا العام حرص السيسي على الاحتفال بعيد العلم في 18 أغسطس الجاري، وكرم عدد من الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات، وقال السيسي خلال احتفالية هذا العام " نسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، ويؤكد التاريخ هذه الحقيقة ورغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين، إن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيًا وثقافيًا وعلميًا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر إيمانًا منا بأن التعليم هو أساس التنمية في المجتمع".

