رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أن بلاده لن تنمو ما دام الاحتلال الإسرائيلي موجودًا



وأضاف أشتية - خلال استقباله اليوم /الأحد/ في مكتبه برام الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الياباني كينجي واكاميا والوفد المرافق له، بحضور السفير الياباني لدى فلسطين تاكيشي اوكوبو - "وضعنا استراتيجية هدفها الانفكاك عن العلاقة التي فرضها علينا الاحتلال، وسنعمل على تعزيز المنتج الوطني في الطريق نحو الاستقلال الكامل عن الاحتلال".



وتابع أشتية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - "إسرائيل تدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، سواء من خلال تهويد القدس، وطمس الرواية الإسلامية والمسيحية عنها، أو من خلال مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية لخدمة التوسع الاستيطاني".



وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "إسرائيل لم تعد تحترم الاتفاقيات الموقعة معها، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم، ونريد من اليابان والدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمسارعة والاعتراف بها كإجراء احترازي، وردا على الخطوات الإسرائيلية نحو مصادرة الأراضي الفلسطينية".



وثمّن الدعم الياباني المستمر لفلسطين، لا سيما مشروع ممر السلام والازدهار، آملا باستمرار الدعم حتى إقامة الدولة المستقلة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه "لا يوجد تنمية حقيقية تحت الاحتلال وإن وجدت فلها سقف محدود، فإسرائيل تسيطر باحتلالها على الحدود والأرض والمياه والطاقة، وكافة مدخلات العملية الإنتاجية".