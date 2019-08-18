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رياضة

هاشتاج # كره اليد يشعل تويتر .. ومغردون : أولاد مصر أبطال العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:00 م
منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين لكورة اليد
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج كورة اليد بعد فوز منتخب مصر للناشئين على منتخب المانيا بنتيجة 32-28 ليتوج منتخب مصر بالبطولة. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :

الف مليوووووون مبروك لكل راجل ف الملعب ، انجاز تاريييييخى هما دول اللى يستحقوا الدعم بجد
#كره_اليد

مبروك لمنتخب شباب مصر الفوز بكأس العالم #كرة_اليد شرفتونا
#كره_اليد
هما دوول الرجالة ، وهيا دى الصورة اللى الحلوة اللي كنا منتظرينها أبطال العالم
#كره_اليد

أولاد مصر أبطال العالم
#كره_اليد

الف مليووووووووووووووووووووون مبروك لابطال منتخب الناشئين المصري لكرة اليد بفوزهم بكاس العالم لاول مرة في التاريخ
#كره_اليد

الله اكبر عليكم
مليار مبروك يارجاله
كأس العالم
#كره_اليد

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