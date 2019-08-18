هاشتاج # كره اليد يشعل تويتر .. ومغردون : أولاد مصر أبطال العالم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج كورة اليد بعد فوز منتخب مصر للناشئين على منتخب المانيا بنتيجة 32-28 ليتوج منتخب مصر بالبطولة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :



الف مليوووووون مبروك لكل راجل ف الملعب ، انجاز تاريييييخى هما دول اللى يستحقوا الدعم بجد

#كره_اليد



مبروك لمنتخب شباب مصر الفوز بكأس العالم #كرة_اليد شرفتونا

#كره_اليد

هما دوول الرجالة ، وهيا دى الصورة اللى الحلوة اللي كنا منتظرينها أبطال العالم

#كره_اليد



أولاد مصر أبطال العالم

#كره_اليد



الف مليووووووووووووووووووووون مبروك لابطال منتخب الناشئين المصري لكرة اليد بفوزهم بكاس العالم لاول مرة في التاريخ

#كره_اليد



الله اكبر عليكم

مليار مبروك يارجاله

كأس العالم

#كره_اليد



