هاشتاج # كره اليد يشعل تويتر .. ومغردون : أولاد مصر أبطال العالم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج كورة اليد بعد فوز منتخب مصر للناشئين على منتخب المانيا بنتيجة 32-28 ليتوج منتخب مصر بالبطولة.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :
الف مليوووووون مبروك لكل راجل ف الملعب ، انجاز تاريييييخى هما دول اللى يستحقوا الدعم بجد
#كره_اليد
مبروك لمنتخب شباب مصر الفوز بكأس العالم #كرة_اليد شرفتونا
#كره_اليد
هما دوول الرجالة ، وهيا دى الصورة اللى الحلوة اللي كنا منتظرينها أبطال العالم
#كره_اليد
أولاد مصر أبطال العالم
#كره_اليد
الف مليووووووووووووووووووووون مبروك لابطال منتخب الناشئين المصري لكرة اليد بفوزهم بكاس العالم لاول مرة في التاريخ
#كره_اليد
الله اكبر عليكم
مليار مبروك يارجاله
كأس العالم
#كره_اليد
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت التغريدات كالاتى :
الف مليوووووون مبروك لكل راجل ف الملعب ، انجاز تاريييييخى هما دول اللى يستحقوا الدعم بجد
#كره_اليد
مبروك لمنتخب شباب مصر الفوز بكأس العالم #كرة_اليد شرفتونا
#كره_اليد
هما دوول الرجالة ، وهيا دى الصورة اللى الحلوة اللي كنا منتظرينها أبطال العالم
#كره_اليد
أولاد مصر أبطال العالم
#كره_اليد
الف مليووووووووووووووووووووون مبروك لابطال منتخب الناشئين المصري لكرة اليد بفوزهم بكاس العالم لاول مرة في التاريخ
#كره_اليد
الله اكبر عليكم
مليار مبروك يارجاله
كأس العالم
#كره_اليد