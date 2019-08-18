ملك القفاز .. المصري عبدالرحمن حميد أحسن حارس في كأس العالم لناشئي اليد

حصل عبدالرحمن حميد حارس مرمى المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد على لقب أفضل حارس مرمى ببطولة كأس العالم للعبة التى أقيمت بمقدونيا .



وجاء حصول عبدالرحمن حميد على جائزة أفضل حارس مرمى فى كأس العالم نتيجة المستويات الأسطورية التى قدمها طوال لقاءات البطولة ونجاحه فى صناعة الفارق للفراعنة .



وحصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة .



وتأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.

