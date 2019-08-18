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رياضة

ملك القفاز .. المصري عبدالرحمن حميد أحسن حارس في كأس العالم لناشئي اليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:20 م
عبدالرحمن حميد
عبدالرحمن حميد
عمرو الحلوانى
حصل عبدالرحمن حميد حارس مرمى المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد على لقب أفضل حارس مرمى ببطولة كأس العالم للعبة التى أقيمت بمقدونيا .

وجاء حصول عبدالرحمن حميد على جائزة أفضل حارس مرمى فى كأس العالم نتيجة المستويات الأسطورية التى قدمها طوال لقاءات البطولة ونجاحه فى صناعة الفارق للفراعنة .

وحصد المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة .

وتأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.

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