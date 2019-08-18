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أخبار العالم

ترامب يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:27 م
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ومؤخرً، أكد مبعوث ترامب للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، أن ترامب لم يقرر بعد إعلان الشق السياسى من "صفقة القرن" قبل أو بعد الانتخابات الإسرائيليّة، أو بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة فى سبتمبر المقبل.

كانت "رويترز" قد نقلت عن مسئول بالإدارة الأمريكية، أخفت هويته، أن زيارة مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر عدة دول عربية فى يوليو الماضى جاءت بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته الاقتصادية المقترحة لتسوية القضية الفلسطينية التى تتضمن ضخ 50 مليار دولار للضفة الغربية المحتلة

ووفق المسئول، فإن الهدف من هذه الجولة "مواصلة الزخم الذى تولد فى الورشة الاقتصادية فى البحرين ووضع اللمسات الأخيرة على الجزء الاقتصادى من الصفقة".

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