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فن

في حضن والدها .. أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:19 ص
احمد زاهر وابنتة
احمد زاهر وابنتة ملك
مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد زاهر صورة له مع ابنته ملك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد زاهر وهو يحتضن ابنته ملك. 

وحلت ملك بتوب أبيض مكشوف الجانب الأعلى بالخلف، وارتدت بنطلون جينز اسود.

ولم تتكلف ملك احمد زاهر بارتدائها الاكسسوارات المكلفة واعتمدت على مظهرها بدون ميكب مع إسدال شعرها على كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الله يخليهالك" و "ربنا يباركلك في عمرها يا غالي ".

يذكر ان آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدم، هبة مجدى، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي، مجدى بدر، وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.




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