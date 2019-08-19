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خرق جديد للاتفاق النووي.. إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:36 ص
أجهزة الطرد المركزي
أجهزة الطرد المركزي
القسم الخارجي
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، عن بدء بلاده العمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من نوع "آي آر - 6" و"آي آر - 7"، على أن تبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي "آي آر - 8"، وهو ما يعد خرق جديد للاتفاق النووي.

وشرح علي أكبر صالحي أمام البرلمان الخطوة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي، ضمن خطة بدأتها إيران للانسحاب التدريجي من الاتفاق في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اطّلع على مقترحات الخطوة المقبلة قبل أسبوعين.

ونقل حميد رضا حاجي بابايي،عن صالحي قوله إن منظمة الطاقة الذرية عملت على أجهزة الطرد المركزي من جيل "آي آر 6" و"آي آر 7"، وعلى جدول أعمالها العمل على "آي آر 8".

وكانت إيران قد خرقت الاتفاق النووي الإيراني، عقب إعلانها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، وما أعقبه هذا القرار بتشغيل أجهزة الطرد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأعقبه مطالب من إيران بتدخل الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، لتبدأ إيران في خرق الاتفاق.

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