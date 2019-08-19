اخبار اليوم .. السيسى يهنئ ناشئي اليد .. ميتشو يوقع على تدريب الزمالك.. وياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
السيسى يهنئ منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله علي بطولة كأس العالم.
من صغرك وانتي حلوة.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو في سن صغير
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت به في سن صغير، وهي تؤدي إعلان لأحد منتجات الألبان القديمة.
ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو
وقع الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" على عقود قيادته الفنية لفريق الكرة بالزمالك في منزل رئيس النادي مرتضى منصور.
يا فرحة ماتمت .. تسمم ٣٠ شخصا في حفل زفاف بالغربية والسبب جاتوه فاسد
استقبلت مستشفي المحلة العام بمحافظة الغربية صباح اليوم ٣٠ شخصا مصابا بحالات تسمم جماعي لتناولهم وجبات حلوي "جاتوه" فاسد خلال حفل زفاف عروسين باحدي القرى السياحية بطريق "طنطا والمحلة".
قبل الكارثة .. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شخص هدد بقتل اليهود
ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو القبض على رجل تعتقد أنه هدد بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركز للجالية اليهودية.
خرق جديد للاتفاق النووي.. إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، عن بدء بلاده العمل على تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من نوع "آي آر - 6" و"آي آر - 7"، على أن تبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي "آي آر - 8"، وهو ما يعد خرق جديد للاتفاق النووي.
رسميا.. ذوبان أول جبل جليدي في أيسلندا.. فيديو
كشفت أيسلندا رسميا، أمس الأحد، عن ذوبان أول جبل جليدي، وسط مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.