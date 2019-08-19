رسميا.. ذوبان أول جبل جليدي في أيسلندا.. فيديو

كشفت أيسلندا رسميا، أمس الأحد، عن ذوبان أول جبل جليدي، وسط مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، فقد جبل "أوكجوكال" الجليدي، حيث إن تراجع الجليد وذوبانه يعني أنه لم يعد يتحرك على قمة بركان كان يرسو عليه لنحو 700 عام.وأزاح العالم الجيولوجي أودور سيجوردسون، النقاب عن لوحة جدارية غير رسمية، إحياء لذكرى الجبل الجليدي.وكُتب على الجدار: "خلال الأعوام الـ 200 القادمة، يتوقع أن تحذو جميع جبالنا الجليدية هذا الحذو، هذا النصب التذكاري هو الاعتراف بأننا نعرف ما يحدث وما يجب القيام به".من المتوقع أن يكون المناخ موضوعًا رئيسيا هذا الأسبوع عندما تستضيف مدينة جاكوبسدوتير رؤوساء وزراء دول الشمال والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع غير رسمي.