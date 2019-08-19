يا فرحة ماتمت .. تسمم ٣٠ شخصا في حفل زفاف بالغربية والسبب جاتوه فاسد

استقبلت مستشفي المحلة العام بمحافظة الغربية منذ قليل ٣٠ شخصا مصابا بحالات تسمم جماعي لتناولهم وجبات حلوي "جاتوه" فاسد خلال حفل زفاف عروسين باحدي القرى السياحية بطريق "طنطا والمحلة".



صرح بذلك الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام ، لافتا الى أنه باشر علي الفور بنفسه تقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لإنقاذ ارواح المصابين بحالات تسمم غذائي وذويهم بأقسام الاستقبال والطوارئ.



وتابع مدير المستشفى : "دورنا رعايه حياة المصابين والمرضي وتوفير كافه السبل والوسائل العلاجية اللازمة لتأمين حياتهم وهناك حالات تحسنت عقب إعطاء جرعات والأمصال اللازمة لتطهير معدتهم".



كان اللواء طارق حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالواقعة.



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الي قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة العام لمتابعة تطورات الحادث، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.