ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لإخفاء معالم الجريمة.. لص يحرق شقة عقب سرقتها في الإسماعيلية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:24 ص
حريق
حريق
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة نشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات واحتراق إحدى الغرف واكتشاف مالكها سرقة ( مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه) من داخل الشقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، والذي توصل إلى تحديد مرتكب الواقعة ( عاطل- سبق إتهامه فى 16 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، جريمة أحداث"، ومطلوب في تنفيذ حكم قضائى صادر ضده فى قضية "ضرب"- مقيم بدائرة القسم ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بأماكن تردده حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وعلمه بعدم تواجد أحد من قاطنى الشقة بها لكونه مقيم بذات المنطقة ودخوله الشقة بأسلوب التسلق ( من خلال إحدى النوافذ) واستيلائه على المسروقات، وعقب ذلك أضرم النيران بالشقة لإخفاء معالم واقعة السرقة، وأرشد عن ( مبلغ مالى قدره 2800 جنيه، باقى المسروقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لص سرق شقة فى حلوان وأضرم النيران بمحتوياتها

حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة في حلوان وإضرام النيران بمحتوياتها

جثث الساعات الأولى.. نشوب حريق بعقار السويس.. والعثور على موظف بالمعاش مقتولا داخل شقته بـ طوخ.. وانتحار طالب داخل لجنته

أمن القاهرة يكشف العديد من جرائم السرقات ويضبط الجناة فى ٢٤ ساعة

بتهمة سرقة مسكن وإضرام النيران فيه.. سقوط لص في دار السلام

حبس لص دار السلام 4 أيام بتهمة إضرام النيران في منزل وسرقته

ترشيحاتنا

احمد حسن يكشف حقيقة نصيحته لـ رامون دياز بعدم تدريب الزمالك

هل فيها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل

أعراض عسر الهضم العصبى..9 حيل تخلصك منها للأبد

أخبار الفن.. شائعات ارتباط أمينة خليل بهذا المطرب.. ياسمين رئيس تكشف حقيقة شرب المخدرات

حقوق يجب على الزوجة التنازل عنها ليقضى لها بالخلع

بعد رحيله عن الأهلى.. تعرف على وجهة مارتن لاسارتى المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها