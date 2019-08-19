لإخفاء معالم الجريمة.. لص يحرق شقة عقب سرقتها في الإسماعيلية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات واقعة نشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات واحتراق إحدى الغرف واكتشاف مالكها سرقة ( مشغولات ذهبية، ومبلغ مالى قدره 3 آلاف جنيه) من داخل الشقة.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية، والذي توصل إلى تحديد مرتكب الواقعة ( عاطل- سبق إتهامه فى 16 قضية "سرقة بالإكراه، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقة وسائل نقل، جريمة أحداث"، ومطلوب في تنفيذ حكم قضائى صادر ضده فى قضية "ضرب"- مقيم بدائرة القسم ).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بأماكن تردده حيث أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وعلمه بعدم تواجد أحد من قاطنى الشقة بها لكونه مقيم بذات المنطقة ودخوله الشقة بأسلوب التسلق ( من خلال إحدى النوافذ) واستيلائه على المسروقات، وعقب ذلك أضرم النيران بالشقة لإخفاء معالم واقعة السرقة، وأرشد عن ( مبلغ مالى قدره 2800 جنيه، باقى المسروقات).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.