هداف كأس العالم لليد يصدم الأهلي ويؤكد رغبته في اللعب للزمالك..فيديو

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع الشمس من أجل الحصول على خدمات حسن وليد، نجم منتخب مصر للناشئين الحاصل على جائزة هداف كأس العالم بعد إحراز 51 هدفًا.



ويكثف الزمالك مفاوضاته بقوة في الوقت الحالي، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي، بعد أن نجح اللاعب في خطف كل الأنظار إليه في كأس العالم.



وأعلن حسن وليد في فيديو له صباح اليوم رغبته الأكيدة في اللعب للزمالك في الفترة المقبلة، رافضًا كل محاولات الأهلي في التعاقد معه بعد تلقيه عرضًا رسميًا من القلعة الحمراء.



ومن المقرر ان يحسم الزمالك الصفقة بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إعلان اللاعب رغبته في الانتقال إلى الزمالك.