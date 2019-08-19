غدا.. افتتاح ووضع حجر أساس بعض مشروعات الطرق والكباري في أسيوط

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن المحافظة تشهد غدا افتتاح ووضع حجر أساس بعض المشروعات في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمشروعات الطرق والكبارى الرئيسية وتحديث شبكات الطرق وتطويرها، لجذب الاستثمارات وتنمية الصعيد.



وأضاف جمال نور الدين –في تصريحات اليوم– أن المشروعات تشمل تفقد محطة سكك حديد مدينة أسيوط ثم افتتاح كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بشارع الهلالي ووضع حجر أساس كوبري سيارات منقباد وعرض ازدواج طريق أسيوط/ ديروط ثم تفقد محور ديروط العلوى على النيل.