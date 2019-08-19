عبدالعاطي: شركات بورش ومرسيدس وسيمنز عززت تواجدها في مصر

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، إن العلاقات المصرية الألمانية تشهد ازدهارا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتعليمية والسياحية، خلال السنوات الأخيرة.



وأضاف عبدالعاطي، خلال لقائه بعدد من دارسي الماجستير والدكتوراه بجامعة برلين التقنية، المبتعثين من فرع الجامعة بمصر في عدد من التخصصات المهمة، أن بعض الشركات الألمانية عززت تواجدها في مصر، خاصة شركات: «بورش ومرسيدس وسيمنز» وجرى إنشاء مصانع إنتاج ومراكز تدريب وتكنولوجيا تابعة لها لتخريج كفاءات فنية متخصصة، فضلا عن إنشاء الجامعة الألمانية الجديدة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية.



وشدد على الطلاب بضرورة تعظيم الاستفادة من دراساتهم الأكاديمية والعلمية المتخصصة للتحصيل والمثابرة تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم، والمساهمة في عملية التحديث الجارية بمصر والمشروعات العملاقة في مجال البنية التحتية والبناء والرقمنة والاتصالات، وتلك المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة ونقل خبراتهم العلمية.



وأكد الطلاب تطلعهم للعودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء منحهم الدراسية لنقل الخبرات التي تعلموها إلى الوطن الأم.