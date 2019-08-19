أحدث وأفضل 5 هواتف اندرويد ممكن تشتريها بأقل من 5000 جنيه

يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" والتي لا يتعدى سعرها 300 دولار أي ما يعادل تقريبا 5000 جنيه مصري (سعر صرف الدولار اليوم نحو 16.52 جنيه للشراء و 16.62 جنيها للبيع)



وإليك القائمة الكاملة لتلك الهواتف وميزاتها.





Samsung Galaxy A50



قد تثير هواتف Samsung Galaxy S10 و S10 + و Note 10 كل الاهتمام هذا العام، لكن الشركة المصنعة الكورية الشعبية تقدم مجموعة أخرى من الأجهزة بأسعار مختلفة.



ويعد هاتف Galaxy A50 هو أكثر عروض سامسونج الجيدة والتي تاتي بسعر أقل من 300 دولار.



الهاتف مدعوم بمعالج Exynos 9610 ويحتوي على 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.



ويعد هاتف A50 رائعًا أيضًا لمشاهدة الوسائط المتعددة، وذلك بفضل شاشة Super AMOLED الرائعة مقاس 6.4 بوصة (1080 × 2340 بكسل).



يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا ثلاثية بما في ذلك مستشعر رئيسي دقة 25 ميجابيكسل وزاوية عريضة 8 ميجابكسل ومستشعر عمق 5 ميجابكسل.



ويمكن توسيع سعة التخزين الداخلية للهاتف التي تبلغ 128 جيجا بايت عبر كارت ميموري microSD.



السعر الإجمالي للهاتف على سوق أمازون: 280.54 دولار



Honor 8X



Honor 8X مزود بشاشة ضخمة مقاس 6.5 بوصة (1080 × 2340)، وأداء قوي وبنية كاملة تشبه الزجاج بالكامل بأقل من 200 دولار.



ويتميز Honor 8X بتصميم عصري، مع شاشة تغطي كامل واجهة الهاتف الذكي، وزجاج أمامي وخلفي مع كاميرا خلفية مزدوجة.



ويأتي الهاتف بمعالج Kirin 710 الثماني النواة، مدعومًا إما بسعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسيع 64 جيجابايت / 128 جيجابايت.



ويأتي Honor 8X مزودًا ببطارية تبلغ 3،750 مللي أمبير في الساعة.



السعر الإجمالي للهاتف على سوق أمازون: 195.98 دولار



Moto G7



يتمتع Moto G7 من موتورولا بالكثير من الميزات المناسبة للمتسوقين الذين يبحثون عن هاتف "أندرويد" قوي بأقل من 300 دولارات.



وهناك بضعة هواتف مختلفة في خط G7؛ منها G7 و G7 Power ويأتي كلاهما بأقل من 300 دولار.



يأتي الهاتفان بشاشة LCD بحجم 6.2 بوصة، ولكن الدقة أعلى على شاشة 7 جي (1080 × 2270) مقابل (720 × 1570).



ويحتوي كلا الهاتفين على معالج Snapdragon 632 من Qualcomm و GPU من Adreno 506 ، لكنك ستحصل على جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي على G7 مقابل G7 Power (3GB مقابل 4GB).



كلا الهاتفين يتميزان بنفس الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل.



يتميز G7 Power ببطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، في حين ستحصل على بطارية تبلغ 3000 مللي أمبير فقط في G7 .



السعر الإجمالي للهاتف على موقع الشركة: 299.99 دولار



Xiaomi Mi 9 SE



تعد Xiaomi واحدة من أفضل الشركات التي تقدم الهواتف الذكية الرائعة بأقل سعر من منافسيها.



ويتميز هاتف Mi 9 SE بشاشة AMOLED بحجم 5.97 بوصة، ومعالج Snapdragon 712 مدعوم بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 جيجابايت.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية رائعة مع مستشعر Sony الرئيسي الشهير الآن بدقة 48 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة 8 ميجابكسل وكاميرا عريضة 13 ميجابكسل.



السعر الإجمالي للهاتف على سوق أمازون: 294 دولار





Nokia 8.1



بفضل منهجية Android One، تكتسب هواتف نوكيا الثناء مرة أخرى. فمن خلال Android One ، تحصل على أنقى تجربة لنظام "أندرويد".



يحتويNokia 8.1 على شاشة FHD + PureDisplay بحجم 6.18 بوصة رائعة. ومعالج سنابدراجون من كوالكوم 710 ودعم 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي.



يحتوي على كاميرا ذات جودة ممتازة بفضل تعاون نوكيا مع عملاقة البصريات الألمانية زايس.



ويأتي هاتف Nokia 8.1 بسعر 279.95 جنيهًا إسترلينيًا. قد تكون أكثر من 300 دولار بمجرد تحويلها إلى الدولار الأمريكي ولكن الأمر يستحق ذلك.